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محافظات

مطبات صناعية للحد من الحوادث أمام بوابات حدائق الأهرام

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:01 م
مطبات صناعية
مطبات صناعية
عبدالله هشام
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أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ عدد من الإجراءات للحد من وقوع حوادث السير بطريق الفيوم الجديد تحديدا أمام بوابات قطاع حدائق الأهرام (خوفو – أحمس – خفرع) حفاظًا على سلامة المواطنين.

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، فقد تم إنشاء عدد 6 مطب صناعى طبقا للمواصفات الهندسية أمام بوابات حدائق الأهرام (خوفو – أحمس – خفرع) بواقع 2 مطب صناعى فى الاتجاهين أمام كل بوابة مع وضع العلامات التحذيرية اللازمة لإرشاد قائدى المركبات بالمطبات لتهدئة السرعات حفاظًا على السلامة العامة بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من تركيب كبارى المشاة للمواطنين والمقرر إنشاؤها خلال الفترة المقبلة بنفس الموقع.

كما أكد المحافظ أنه تم تركيب وسيلة (عيون قط) مضيئة أمام كل مطب صناعى على حدة وكذا مجموعات عيون قط (فسفورية) أمام كل مطب صناعى بمسافة مناسبة لإلزام وإرشاد قائدي السيارات بتخفيف السرعة لتحقيق السلامة المرورية وللحد من الحوادث.

لافتا إلى أنه رفع كفاءة الرؤية العامة للطريق حيث تمت إضاءة أعمدة الإنارة (هاى ماست) بطريق الفيوم للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية ستقوم بإنشاء إشارة مرورية بطريق الفيوم أمام بوابات حدائق الأهرام (خفرع – منقرع) لتنظيم حركة سير المركبات.

وأكد راشد أن المحافظة لن تدخر جهدًا فى سبيل الاستجابة لمطالب المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

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