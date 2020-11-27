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مصر

«الزراعة»: 10 توصيات لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:13 م
الدكتور علاء عزوز
الدكتور علاء عزوز
عبدالناصرمحمد
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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 10 توصيات مهمة، خلصت إليها ورشة العمل التدريبية التي عُقدت بعنوان: "زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية"، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى CARDNE.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أنه تمت التوصية، بالاهتمام بزراعة الأصناف التصديرية، وتوفير التوصيات الفنية الإرشادية للمزارعين، فضلًا عن تقليل مستويات التلوث لرفع وتحسين جودة الحاصلات البستانية وبالتالى زيادة القدرة التنافسية والقابلية للتصدير.

وأشار عزوز إلى أن المشاركين أكدوا أهمية وضع سياسات واستراتيجيات أكثر دعمًا للمحاصيل الواعدة، وزيادة مستوى التقصى الخاص بالملوثات الكيميائية والميكروبية، فضلًا عن إصدار تشريعات تزيد من قوة الجمعيات التعاونية لتجميع صغار المزارعين لوضع المزارع على طريق التصدير.

وقال رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن التوصيات شملت أيضًا الاهتمام بزيادة القيمة المضافة للمحاصيل المصدرة للخارج وعدم تصدير المواد الخام مما يزيد من تدفق النقد الأجنبي، فضلًا عن ضرورة تفعيل الزراعة التعاقدية، وربط قطاع الزراعة على مستوى الجمهورية بشركات التصدير عن طريق قاعدة معلومات تجمع أطراف العملية الإنتاجية والتجارة الخارجية، وضرورة تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لضمان مطابقة المنتجات الزراعية والغذائية للمواصفات القياسية المحلية والعالمية، فضلاً عن تطبيق نظم الجودة.

وأكد عزوز، أن المشاركين أكدوا ضرورة إحكام الرقابة على المنتجات التصديرية، وبناء قدرات المزارعين والعاملين بمحطات الإعداد للتصدير وتعريفهم بشروط ومواصفات التصدير التي تحددها الدول المستوردة للمنتجات الزراعية المصرية، كذلك العمل على تكويد المزارع.

وشارك في ورشة العمل، التي تمت إقامتها على مدار يومي 16، و17 نوفمبر الجاري، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، الإدارة المركزية للحجر الزراعي، معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، معهد بحوث البساتين، مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، فضلا عن مؤسسة اقتصاد المعرفة (شبكات بشاير).

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