43 فندقًا عائمًا يحصلون على شهادة السلامة الصحية المعتمدة

قال عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، إن 43 فندقًا عائمًا حتى الآن حصلوا على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، بعد التأكد من استيفائها كل ضوابط السلامة الصحية.وأوضح العاصي، أنه من بين الفنادق العائمة التي حصلت على الشهادة المعتمدة 41 تعمل ما بين الأقصر وأسوان، واثنين يعملان بمحافظة القاهرة، لافتًا إلى أن لجان الفحص أقرت خلال الأسبوع الماضي باستيفاء 26 فندقًا عائمًا بين الأقصر وأسوان.وأشار العاصي، إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعًا على باقي الفنادق العائمة والتي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال 50% من الطاقة الاستيعابية لها وفقًا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق الثابتة والعائمة.