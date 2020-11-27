رواد السوشيال ميديا لليلى سويف وبنتها: إزاي واحدة زى دى تدرس فى الجامعة

هاجم رواد موقعى التواصل الاجتماعى "فيسبوك – تويتر" ليلى سويف وبنتها بسبب تحريضهم الدائم ضد الدولة قائلين: "هو إنتى يا حيزبون مش عايزة تلمى نفسك ليه.. وليه الدولة ساكتة عن اللى إنتى بتعمليه ومش عايزة تاخد ضدك إجراء قانونى.. نعتقد أن ده أوضح مثال على سعة صدر الدولة على الأشكال القميئة اللى زيك إنتى وبنتك وبقيت ولادك".وأضاف رواد مواقع التواصل الاجتماعى: "لوكنتى تعبتى شوية فى تربية المحروس علاء وإخواته البنات ماكنتيش طلعتى تنوحى عليهم.. بس برضه إحنا متأكدين إنك مبسوطة بعمايل ولادك وتلايقى أنتى اللى مسرحاهم عشان تسترزق من وراهم".وقال أحد نشطاء السوشيال ميديا: "يا جماعة لو شفتوا الهانم دى هي وبنتها وهما بيزوروا ابنها وبنتها المحبوسين هاتعرفوا كم دناءة نفوسهم ومدى حقارتهم ووضاعتهم إزاى سايبين واحدة زى ليلى دى تدرس فى الجامعة.. نظن أنه لا يمكن أن نستائمنها على عقول أولادنا لأن واحدة زيها أكيد بتحاول تزرع أفكار مريضة فيهم".