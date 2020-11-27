قبل ساعات من لقاء القمة.. هدوء تام بالمقاهى (صور)

حالة من الهدوء سادت مقاهي منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، قبل لقاء القمة في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك، وسط توافد أعداد قليلة من المواطنين قبل ساعات من المباراة التي تجرى في تمام التاسعة مساء.وحرص عدد من أصحاب المقاهي على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكدس المواطنين في المقاهي، فعلي عكس المعتاد اكتفوا بأعداد قليلة من المقاعد داخل المقهى لمنع التكدس، كما أنهم امتنعوا عن جلب شاشات العرض كالمعتاد من كل مباراة منعا لتفشي فيروس كورونا.وأكد أصحاب المقاهي أنهم حريصون على اتخاذ الإجراءات الوقائية حرصا على سلامتهم وسلامة الجمهور.وتقام مباراه القمة بين الأهلي والزمالك اليوم الجمعة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساء والتي تقام دون حضور الجماهير.ويطلق على تلك المباراة القرن بعد وصول 4 فرق الأهلى والزمالك المصريين والرجاء والوداد المغربيين إلى الدور نصف النهائى، كما وصل فريقان من دولة واحدة إلى دور النهائى هما الأهلى والزمالك.