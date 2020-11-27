قتلى في إحباط الجيش الأردني عملية تهريب مخدرات من سوريا

ونقل البيان عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن "المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، أحبطت فجر الجمعة محاولة تسلل وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".



وأضاف أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى قتل وإصابة عدد منهم أثناء محاولتهم اجتياز الحدود، وتراجع باقي المتسللين باتجاه الأراضي السورية".



وأوضح المصدر أنه "بعد تفتيش المنطقة تم ضبط 1942 كف حشيش، 19500 حبة كبتاجون، وعبوة صغيرة من مادة كرستال المخدرة".



وأكد أن "القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".



وغالبا ما تعلن السلطات الأردنية إحباط عمليات تهريب مخدرات على الحدود مع سوريا.



وتؤكد وزارة الداخلية أن 95% من المخدرات التي تُضبط معدة للتهريب إلى الخارج.



وعقوبة الاتجار بالمخدرات في المملكة هي السجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أعوام و15 عاما تبعا للكميات المضبوطة، أما الحيازة والتعاطي فتصل عقوبتها إلى السجن لثلاث سنوات.

أعلن الجيش الأردني، في بيان الجمعة، إحباط عملية تهريب مخدرات من حدوده الشمالية مع سوريا، وقتل وإصابة "عدد من المهربين" أثناء محاولتهم اجتيار الحدود.