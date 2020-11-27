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الجمعة 27 نوفمبر 2020 الموافق 12 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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إصابة داود أوغلو بفيروس كورونا
الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:27 م
أحمد داود أوغلو
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أصيب رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو بفيروس كورونا.
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