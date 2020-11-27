زعيم المعارضة التركى: بيع نصف قصر الرئاسة لقطر لن يكون مفاجئًا

انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كليجدار أوغلو، الحكومة التركية، بعد توقيعها العديد من الصفقات الاستثمارية الجديدة مع قطر، مؤكدًا أنه لا ينبغي لأحد أن يُفاجأ إذا أعلنت أنقرة في وقت ما، بيع نصف القصر الرئاسي التركي للقطريين.وقال كليجدار أوغلو: "كل شيء يتم بيعه.. إذا قالوا غدًا لقد بعنا نصف القصر الرئاسي للقطريين، فلا ينبغي لأحد أن يُفاجأ"، حسبما أفادت جريدة "Duvar English" التركية.وأضاف في تصريحات تليفزيونية اليوم، عبر قناة " FOX TV": "لا نعرف بكم بعت 10% من أسهم بورصة إسطنبول.. من أين يأتي حبك لقطر؟.. كل شيء يُباع.. إذا قالوا غدًا "لقد بعنا نصف القصر [الرئاسي] للقطريين"، فلا أحد يتفاجأ".وتساءل: "لماذا أسسوا صندوق الثروة التركي؟.. لأنهم شرعوا في البحث عن ماذا يمكننا أن نبيع ولمن؟".وجاءت تصريحات كليجدار أوغلو، بعد أن وقعت تركيا وقطر الخميس، 10 اتفاقات استثمارية جديدة بملايين الدولارات وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية في تركيا.ومن بين الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين، بيع 10٪ من أسهم بورصة إسطنبول إلى قطر، حيث وقع الاتفاقية كل من؛ ظافر سونميز الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة التركي السيادي (TVF)، ومنصور بن إبراهيم المحمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، في القصر الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة.وتناشد أنقرة الحلفاء الأجانب في بحث عاجل عن مصادر للتمويل وسط الأزمة الاقتصادية المتدهورة التي تكابدها البلاد، وفي وقت سابق من هذا العام، تلقت أنقرة مساعدة مالية من قطر، حيث ضخت الدولة الخليجية مليارات الدولارات في صفقات مبادلة العملات، كما تربط أنقرة والدوحة علاقات قوية، خاصة منذ اندلاع الأزمة الخليجية بين الدوحة ودول الرباعي العربي عام 2017.