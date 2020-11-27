أشرف رشاد: المصريون سيضربون أروع الأمثلة خلال مباراة الأهلي والزمالك

أكد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن ملف الرياضة خلال العامين الماضيين شهد تقدما كبيرا في ظل الجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.ورحب «رشاد» بحضور وزير الشباب والرياضة الاحتفالية التي نظمها الحزب لافتتاح ملاعب كرة القدم وتكريم فريقي كرة القدم والكاراتيه لمستقبل وطن.وأكد المهندس أشرف رشاد، أن المهندس أشرف صبحى يبذل جهودا كبيرة لخدمة العملية الرياضية، مؤكدا أنه لا يبخل بتقديم أى دعم تحتاجه مراكز الشباب والرياضة.ولفت إلى أن مستقبل وطن له أهداف كبيرة ويعمل على تحقيقها، سيكون النادى هو الأفضل بجهود كافة لاعبيه وأعضائه خلال الفترة المقبلة.كما وجه رشاد الشكر لكافة القائمين على إدارة النادى، نظرًا لما حققه لاعبوه، مؤكدا أن مصر دائما بلد التسامح، وقال سيضرب المصريون أروع الأمثلة الرياضية اليوم خلال إقامة مباراة فريقي "الأهلى والزمالك".وفي السياق، قال الدكتور أشرف صبحى، منذ عامين ونحن نتعاون مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لخدمة العملية الرياضية في مصر.وأضاف: «نرى اليوم تقدما ملحوظا ورؤية سريعة للمنظومة الرياضية، خاصة ما تم تحقيقه في نادي حزب مستقبل وطن، بكافة المجالات الرياضية».كان حزب مستقبل وطن نظم احتفالية اليوم لتكريم عدد من الفرق الرياضية للحزب وكذلك افتتاح بعض الملاعب الرياضية ، بحضور عدد من قيادات الحزب ونوابه بمجلسي النواب والشيوخ أبرزهم، المهندس حسام الخولي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ، وعاطف ناصر عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائب محمد الجارحي، والنائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، والنائب أحمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، والنائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعبدالحميد العمدة، الأمين المساعد لأمانة الإعلام المركزية.