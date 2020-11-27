السيسي عن إزالات «عزبة الهجانة»: «بنعوض الناس ونقعدهم في شقق كويسة ولا إيه؟»

اطمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على أهالي منطقة "عزبة الهجانة"، المقرر نقلهم من منازلهم إلى منازل جديدة مخططة وحضارية، في إطار جهود الدولة لتطوير شبكة الطرق والمرافق.وسأل الرئيس أحد القائمين على المشروع خلال جولته التفقدية اليوم، عن موقف "عزبة الهجانة"، ليرد المسئول بأنه بدأ نقل الأهالي منذ قرابة 3 أيام، حيث تم نقل 107 أسر حتى الآن لمنطقة مشروع "أهالينا"، مع إزالة 106 "بيوت" من أصل 516 منزلا، ومن المقرر الانتهاء من إزالتها خلال أسبوعين.وأكد الرئيس أن الدولة تعوض هؤلاء المواطنين، قائلاً لمسئول المشروع: "بنعوض الناس، وبنقعدهم في شقق كويسة.. ولا إيه؟"، ليرد بأنه تم تسكينهم في مشروع "أهالينا"، وأنهم "مبسوطين".