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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المنيا تستقبل أول فوج سياحى من البرازيل

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:35 م
فوج سياحي بالمنيا
فوج سياحي بالمنيا
رامى حسين
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استقبلت محافظة المنيا أول فوج سياحي من دولة البرازيل، منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر فى يوليو الماضي.

وقد قام أعضاء المكتب السياحي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمحافظة المنيا باستقبال الوفد والاحتفال به من خلال عرض فني لفرقة فنون شعبية.

ومن جانبها، أشارت إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن أعضاء مكتب الهيئة بالمنيا قاموا بمتابعة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة والتأكد من تطبيقها منذ لحظة وصول الوفد الى المنيا وحتى انتهاء اجراءات إقامتهم بالفندق الخاص بهم.

وأضافت أن المكتب قام أيضا بتوزيع مجموعة من النشرات والمواد الدعائية عن مناطق الجذب السياحية والأثرية المصرية.

كما تم خلال فعاليات الزيارة عرض مجموعة من الأفلام الترويجية الخاصة بالوزارة منها فيلم رحلة سائح في مصر الذي أطلقته الوزارة في إطار حملتها الترويجية Same Great Feelings.

ومن المقرر أن يقوم الوفد خلال تواجدهم بمحافظة المنيا بزيارة منطقة تل العمارنة ومنطقة بنى حسن، وبتضمن برنامج زيارة الوفد لمصر أيضا مدن القاهرة، والأقصر، وأسوان، وأبوسمبل.

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