عقب اغتيال عالم نووى إيرانى.. نتنياهو: لن أستطيع الكشف عما أنجزته هذا الأسبوع

نشر بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، فيديو قصيرا عبر حسابه الرسمي في موقع «تويتر» تحدث فيه عن نشاطه وتحركاته خلال الأسبوع المنصرم.وقال نتنياهو في الفيديو: «لا أستطيع إخباركم بجميع الإنجازات التي فعلتها خلال الأسبوع».وجاءت تصريحات نتنياهو بعد وقت قليل من الإعلان عن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، في طهران، وهو ما جعل تصريح نتنياهو غامضًا.وأكد التليفزيون الإيراني نبأ اغتيال العالم النووي فخري زاده، والذي تم نقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه، لكن الأطباء فشلوا في الأمر.ولم يتم الكشف، حتى الآن، عن الملابسات التي وقعت في اغتيال العالم النووي الإيراني، كما لم توجه طهران أي اتهام لأي جهة.