«الدفاع الإيرانية» تؤكد اغتيال العالم النووى محسن زاده

أكدت وزارة الدفاع الإيرانية، الجمعة، اغتيال العالم النووي محسن زاده في حادث تفجير، وفق قناة العربية.وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، مقتل محسن فخري زاده، أحد العلماء النوويين البارزين، في منطقة قرب العاصمة الإيرانية طهران.ونقلت قناة "إيران إنترناشيونال" عن وكالة "رجاء نيوز" للأنباء، مقتل زاده في منطقة دماوند بمحافظة طهران، بينما قالت مصادر للوكالة إن اغتيال زاده تم بمواجهة بين مسلحين مجهولين وحرسه الشخصي، فيما كشف التليفزيون الرسمي الإيراني، عن أن تفجيرًا أعقبه إطلاق نار تسبب في اغتيال العالم النووي.وفي متابعة للحدث، نقلت مواقع إيرانية، مقتل 4 من مرافقي زاده في العملية.