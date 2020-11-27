مطران القدس يرقى رهبانًا إلى رتبة الكهنوت

ترأس الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى، الجمعة، صلاة قداس ذكرى نياحة مثلث الرحمات الأنبا أبراهام مطران القدس الراحل.

وخلال ترؤسه صلاة القداس الإلهي، قام مطران القدس برسامة خمسة من الآباء الرهبان إلى رتبة الكهنوت وهم: الراهب أثناسيوس الأورشليمي، والراهب سوريال الأورشليمي، والراهب غبريال الأورشليمي، والراهب مكاريوس الأورشليمي، والراهب رافائيل الأورشليمي.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأربعاء الماضي، صوم الميلاد المجيد، لمدة 43 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد.