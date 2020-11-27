رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 27 نوفمبر 2020 الموافق 12 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يسجل 42 وفاة و2545 إصابة بكورونا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:21 م
الصحة العراقية
الصحة العراقية
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الجمعة، تسجيل 2545 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 547215 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 42 حالة وفاة جديدة.
وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 12167 حالة بعد تسجيل 42 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء الى 476297 حالة بعد تسجيل 1921 حالة شفاء اليوم أيضا.

موضوعات متعلقة

«فى ناس أحق منها».. صاحب عقار يرفض تعليق عبارة «عاش هنا» لشادية

بعد نبأ اغتياله.. كل ما تريد معرفته عن محسن فخرى زاده

حقيقة اختفاء ميدو جابر.. والدته: «لا أعلم عنه شيئًا»

«الزراعة» تكشف عن موعد انخفاض أسعار الطماطم

الصور

image description

ندوة حول علامات الإنذار في أمراض الجهاز الهضمي.. بجامعة أسيوط

image description

20 مليون جنيه تكلفة 3 مساجد افتتحها وزير الأوقاف فى دمياط

image description

«شباب الخريجين» ينظم ندوات لتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة

image description

محافظ أسيوط: بدء رصف طرق بعض القرى بالمحافظة

image description

محافظ أسيوط: تكثيف الحملات التموينية على المحلات لحماية المستهلكين

الأكثر قراءة

المستشار الإعلامي السابق لوزارة الإعلام: هذه هي الأسباب الحقيقية لاستقالتي

خاص.. تشكيل الزمالك الرسمي أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

«الصحة» تعلن خطة التأمين الطبي لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

إنفوجراف

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

الإثنين.. خسوف شبه ظل للقمر لن يرى في مصر والدول العربية

هكذا علقت أنيسة حسونة على إعجاب السيدة الأولى بـ «بدون سابق إنذار»

6.25 مليون دولار أسترالى مزاد للوحة بريت وايتلى

روسيا توافق على إنتاج 100 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك فى» بالهند

أيام زمان

«عليك بالقرآن».. كواليس حوار نادر مع البابا شنودة يذاع لأول مرة

قتلت ولم تنتحر وضربة على جمجمتها تكشف السر.. أسرار يرويها سمير صبري لأول مرة عن السندريلا

«تخونوه».. كلمة السر في خلاف ليلى مراد وعبدالحليم حافظ

«الستات قالولي إنت أحلى».. توفيق الحكيم يفتح خبيئة أسراره لـ سمير صبري

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نظرية الحب
مدحت بشاى
دراما الحنين إلى الماضى
د. محمد عفيفي
مختار.. الفن والوطنية المصرية
جمال طه
تاريخ من العداء لمصر فى قلب حوض النيل
المزيد

الثقافة

افتتاج قصر ثقافة وادي النطرون في البحيرة (صور)

الأحد.. افتتاح معرض مراحل للفنان فتحي عفيفي بالتاون هاوس

رئيس «الفنون الشعبية» يفتتح مسرحية «لحظة حب» بالبالون

أمسيات لشعراء أندية أدب البادية بثقافة مطروح