العراق يسجل 42 وفاة و2545 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الجمعة، تسجيل 2545 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 547215 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 42 حالة وفاة جديدة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 12167 حالة بعد تسجيل 42 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء الى 476297 حالة بعد تسجيل 1921 حالة شفاء اليوم أيضا.

