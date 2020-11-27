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عالم

تونس تخفف القيود الصحية على الرحلات السياحية

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:31 م
محمد علي التومي
محمد علي التومي
وكالات
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أعلنت تونس، الجمعة، تخفيف القيود الصحية على الرحلات السياحية المنظمة في مسعى لدعم القطاع المنهار.
وأوضحت وزارة السياحة أن المسافرين القادمين إلى تونس عبر الرحلات المنتظمة وضمن رحلات سياحية مؤطرة ومنظمة لن يكونوا ملزمين بالخضوع إلى الحجر الصحي الذاتي لمدة أسبوعين.

ويسري هذا الإعفاء في حال تقديم ما يثبت خلاص الرحلة السياحية عبر متعهد رحلات وتقديم شهادة تثبت النتيجة السلبية لاختبار «كوفيد-19» على ألا يتجاوز تاريخها 72 ساعة قبل موعد السفر.

وسيكون المسافرون مطالبين باتباع قواعد البروتوكول الصحي مثل التباعد الجسدي وعمليات التعقيم والنظافة وارتداء الكمامات الواقية.

ويسعى هذا الإجراء إلى مساعدة قطاع السياحة على التقاط أنفاسه في ظل الانهيار الكبير للعائدات تحت وطأة وباء كورونا بنسبة جاوزت 60 % حتى شهر سبتمبر العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة في العام 2019 و88 % في فترة الذروة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين.

وتسببت الأزمة الصحية وإجراءات الإغلاق في فترة الحجر الصحي، في خسارة الآلاف من فرص العمل في القطاع السياحي الذي يعمل به نحو 400 ألف عامل.

وتشهد تونس موجة ثانية من تفشي الفيروس بشكل متسارع وبمعدل لا يقل عن ألف إصابة يومية، بجانب سقوط وفيات كل يوم.

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