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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة طبيب الغلابة بمركز إطسا بالفيوم: «كان كشفه 3 جنيهات»

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:47 م
وفاة طبيب الغلابة
وفاة طبيب الغلابة
الفيوم - زينب علاء
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فقدت محافظة الفيوم، اليوم، أحد رموزها الطبيب الإنسان نصير الغلابة، الدكتور سليمان عثمان داود، طبيب الغلابة بمركز إطسا، حيث توفى ظهر اليوم الجمعة، عن عمر يناهز ٧٢ عاما، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد بعد إجرائه جراحة قلب مفتوح.

يشار إلى أن الدكتور سليمان عثمان داوود، استشاري الأمراض الصدرية، كان كشفه ٣ جنيهات على المرضى، وهبها كأجر لمساعدة "عم رجب" الذي ينظم عمليات دخول المرضى، وفي بعض الأحيان يشتري العلاج لغير القادرين من ماله الخاص اقتداءً بوالده.

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