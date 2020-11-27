وفاة طبيب الغلابة بمركز إطسا بالفيوم: «كان كشفه 3 جنيهات»

فقدت محافظة الفيوم، اليوم، أحد رموزها الطبيب الإنسان نصير الغلابة، الدكتور سليمان عثمان داود، طبيب الغلابة بمركز إطسا، حيث توفى ظهر اليوم الجمعة، عن عمر يناهز ٧٢ عاما، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد بعد إجرائه جراحة قلب مفتوح.يشار إلى أن الدكتور سليمان عثمان داوود، استشاري الأمراض الصدرية، كان كشفه ٣ جنيهات على المرضى، وهبها كأجر لمساعدة "عم رجب" الذي ينظم عمليات دخول المرضى، وفي بعض الأحيان يشتري العلاج لغير القادرين من ماله الخاص اقتداءً بوالده.