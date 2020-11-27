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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

انقطاع وضعف المياه بـ37 قرية بمدينة ببا في بني سويف.. الثلاثاء

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:17 م
انقطاع المياه
انقطاع المياه
بنى سويف - محمد حفيظ
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، اليوم الجمعة، عن توقف محطة مياه كفر ناصر، بمركز ببا، لإجراء بعض أعمال الصيانة والتطهير الدوري بها يوم الثلاثاء القادم، اعتبارا من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا.

وأوضحت الشركة عن انقطاع المياه بالمناطق الآتية: مدينة ببا بالكامل مجلس قروي طنسا، غياضة الغربية، بني ماضي، طحا البيشة، بني محمد، بني عوض وتوابعها، مجلس قروي قمبش منيل موسى، الإمام، الشريف، السلطاني، وتوابعها، مجلس قروي هليه هليه، علي كيلاني، المشارقة وتوابعها.

كما سيتم انقطاع المياه عن مجلس قروي سدس كوم الصعايدة عزبة الحكيم، باغوص، الشوشة وتوابعها، مجلس قروي الجزيرة كفر ناصر، عزبة هاشم، عزبة مرقص وتوابعها.

وأكدت الشركة أنه سيتم ضعف المياه بالمناطق الآتية: مجلس قروي طنسا البرانقة، أم الجنازير، الضباعنة، كفر منصور، الملاحيات وتوابعها، مجلس قروي قمبش، قمبش، بني أحمد وتوابعها، مجلس قروي هليه، طرشوب، عرفة، وتوابعها، مجلس قروي سدس، سدس، هربشنت، الفقاعي، كفر جمعة، منية الجيد، وتوابعها، الجزيرة وتوابعها، مجلس قروي صفط راشين، أبوشريان، أبودخان.

وطالبت الشركة المواطنين بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه، وستقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب للمناطق المتأثرة حال طلبها، برجاء الاتصال بالخط الساخن 125 حتى الانتهاء من أعمال الصيانة والتطهير وإعادة تشغيل المحطة وضخ المياه.

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