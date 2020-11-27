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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

813 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في كازاخستان

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:56 م
كورونا في كازخستان
كورونا في كازخستان
ا ش ا
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أعلنت السلطات الصحية في كازاخستان، اليوم الجمعة، تسجيل 813 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 129213 حالة.

وذكرت اللجنة الحكومية لمكافحة تفشي فيروس "كورونا"، بحسب وكالة أنباء (كازين فورم) الكازاخية، أن عدد المتعافين من المرض بلغ 115384 شخصًا فور تسجيل 653 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت اللجنة إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 2008 أشخاص عقب تسجيل ثلاث حالات وفاة منذ أمس الخميس.

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