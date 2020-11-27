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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ماذا قال نجوم الفن عن مبارة الأهلي والزمالك اليوم؟

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 08:44 م
مبارة الأهلي والزمالك
مبارة الأهلي والزمالك
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ينتظر كثيرون مبارة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك المقرر إقامتها اليوم، وأمتلآت صفحات السوشيال ميديا بالحديث عنها وكان لنجوم الفن حظا فى ذلك.

«الدستور» يرصد ما قاله نجوم الفن عن مباراة اليوم بين فريقى الأهلى والزمالك.

ياسمين صبرى
كتبت ياسمين صبرى على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى بوست مطالبة الجماهير بالتفاعل معها وكتابة توقعهم عن الفريق الفائز اليوم، مؤكدة منحها هدية شخصية منها لصاحب التوقع الصحيح.

رانيا يوسف ترقص للأهلى
نشرت الفنانة رانيا يوسف الساعات الماضية مقطع فيديو لها، وهي ترقص على نغمات أغنية للفنان سعد الصغير، وترتدي قميص الأهلي وتحمل علم الفريق، وعلقت عليها: "التالتة شمال بتهز جبال، وبأعلى صوت دايما نشجع الأبطال، الأهلي بطل أفريقيا بإذن الله شجعوا الأحمر".

أحمد العوضى
علق الفنان أحمد العوضي على مباراة المقامة مساء اليوم بين الأهلي والزمالك، وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "إن شاء الله الزمالك يعمل ماتش قوي جدا جدا يفتخر بيه كل عشاق الزمالك، وإن شاء الله الأهلي ياخد الكاس ويفتخر بيه كل عشاق الأهلي. إن شاء الله ماتش جامد".

منة فضالى تشجع الأهلى
من ناحية اخرى قامت الفنانة الشابة منة فضالى بنشر صورة لها على صفحتها الخاصة بموقع تويتر وهى ترتدى زى الأهلى الأحمر معلقة عليها قائلة "الأهلى إن شا ءالله بطل مصر ".

صلاح عبد الله
أما الفنان صلاح عبدالله فنشر صورة عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "الأهلاوية يتمنوها التاسعة والزملكاوية يتمنوها السادسة، ومصر تتمناها مباراة رائعة لعبا وسلوكا بروح رياضية عالية بين الطرفين والجمهورين وجمعة مباركة على كل المصريين الطيبين وصباح الخير".

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