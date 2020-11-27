خطابات ترامب بشأن الانتخابات تعيق أمريكا في خوض حربها ضد كورونا

تسببت تصريحات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية، التي حسمها منافسه الديمقراطي جو بايدن لصالحه، في إغراق أمريكا لمدة أسابيع.وبعد أسابيع من التشكيك، أكد ترامب أنه سيغادر البيت الأبيض في يناير، على الرغم من أنه لا يزال يزعم بحدوث عملية احتيال كبيرة في العملية الانتخابية، وفقًا لتقرير لشبكة CNN الأمريكية.وذكر التقرير أن تصريحات ترامب، تركت أمريكا في نفق مظلم، في الوقت الذي يعصف فيه الوباء بمختلف الولايات المتحدة.وطالب ترامب وسائل الإعلام الأمريكية، بعدم تسليط الضوء على بايدن ولقاح كورونا، مشددًا على أنه هو السبب الرئيسي في دفع مراكز الأوبئة في ملف لقاح كورونا.