وزير الشباب يفتتح ملاعب «مستقبل وطن» بالسيدة زينب بعد تطويرها

افتتح المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، الملاعب الرياضية الجديدة لنادي حزب مستقبل وطن منها ملاعب كرة القدم ومجمع الاسكواش، وبعض منشآت النادي بعد تطويرها ورفع كفاءتها، وذلك بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة.وحضر الافتتاح عدد من قيادات الحزب ونوابه بمجلسي النواب والشيوخ أبرزهم، المهندس حسام الخولي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ، وعاطف ناصر عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائب محمد الجارحي أمين أمانة الشباب المركزية، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة، والنائب أحمد الجندي عضو مجلس الشيوخ والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة النادى، والنائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وأحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، أمين مساعد أمانة الثقافة والفنون والرياضة بالمركزية.وقام بتقديم الحفل عبد الحميد العمدة الأمين المساعد لأمانة الإعلام المركزية بمستقبل وطن.وخلال الاحتفالية تم تكريم أعضاء فرق، كرة القدم، والكاراتيه، على ما حققوه من نتائج خلال الفترة السابقة، كما تم توقيع عقود الأجهزة الفنية واللاعبين للفريق الأول لكرة القدم.وشهدت الاحتفالية تنظيم عدد من العروض الفنية والترفيهية والثقافية والرياضية.