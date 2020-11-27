بقصات كلاسيكية وعصرية.. أجمل موديلات لجيبات موسم شتاء 2021

تعتبر الجيبات من قطع الملابس المميزة التي تظهر أنوثة المرأة بطريقة أنيقة، وتتوفر بتصميمات مختلفة، منها استايلات تضفي الدفء والأناقة، وقدمت عدد من دور الأزياء والعلامات التجارية العالمية، خلال عروضها في أسابيع الموضة لموسم شتاء عام 2021، عدة تصميمات وموديلات مميزة تنوعت بين الكلاسيكية والمبتكرة، فارتداء جيبة يضيف لمسة من الأنوثة إلى إطلالة المرأة في أي وقت، لذلك يقدم "الدستور" أجمل الموديلات لموسم شتاء 2021.برزت بعض التصميمات والقصات التي اعتمدتها دور الأزياء العالمية لتقديم أجمل الموديلات للجيبات المتنوعة، وتم التركيز على جيبات طويلة في العروض بجانب الميديم.واختلفت قصات الجيبات لموسم فصل شتاء عام 2021 بطريقة مبتكرة، تنوعت بين الكلاسيكية والعصرية، وبرزت الجيبات المستقيمة والجيبات بقصة الكلوش حيث سهل تنسيقها للإطلالات الكاجوال والعملية.بالإضافة إلى أن قصة الجيبات الضيقة أيضًا كانت حاضرة في عروض الأزياء العالمية، وتناغمت بسلاسة مع الإطلالات المتنوعة فاعتمدت إما مع القميص الناعم أو مع الكنزة القماش، وبرزت الجيبات المثنية التى تميزت بطياتها القصيرة والمتقاربة لتضفي الحيوية إلى حركة المرأة.وبالنسبة للألوان، سيطرت الألوان الدافئة والداكنة مثل الأسود والرمادي والبني، في حين برزت الألوان الهادئة مثل الأزرق بتدرجاته، كما زينت بنقوشات وتطريزات مبتكرة لتمنح المرأة إطلالة متفردة، مثل نقشة الكاروه والتطريزات على شكل أزهار مترابطة ببعضها.