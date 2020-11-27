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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

تفاصيل استقالة المستشار الإعلامى لوزارة الدولة للإعلام

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 04:22 م
جريدة الدستور
سمر عبدالله
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◄أسباب الاستقالة: الإصرار على الاستمرار في إثارة الأزمات والهجوم على زملاء المهنة والإضرار بمنظومة الإعلام في مصر
◄ أحمد قطب: رفض المشاركة في الهجوم على منظومة الصحافة والإعلام وشخصيات مشهود لها بالوطنية والاحترام
◄ المستشار الإعلامى: الصفحة الرسمية للوزارة تحولت لمصدر لإثارة الأزمات وتصريحات «النميمة السياسية»


أكد الكاتب الصحفي أحمد قطب تقدمه باستقالته من منصبه كمستشار إعلامى لوزارة الدولة للإعلام، حيث غادر الـ"جروب" الخاص بالصحفيين المُكلفين بتغطية أخبار الوزارة بعد خلاف في وجهات النظر حول بعض النقاط مع أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، منها طريقة تعامله مع الصحفيين المُكلفين بتغطية أخبار الوزارة، وقد وافق الوزير على الاستقالة، أول أمس الأربعاء.

وقال "قطب" إنه رفض المشاركة في الهجوم على منظومة الصحافة والإعلام وشخصيات مشهود لها بالوطنية والاحترام، واستخدام الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام في إثارة الأزمات والتصريحات التي أوجدت حالة من النميمة السياسية وتضر بصورة مصر فى مرحلة تسعى فيها الدولة إلى الحفاظ على استقرارها.

وأضاف المستشار الإعلامي السابق لوزارة الدولة للإعلام، أنه كان دائم التعاون مع زملائه داخل الوزارة في كل ما هو إيجابي وبناء حتى بعد استقالته، وأن معاون الوزير سارة سيف، تواصلت معه بعد الاستقالة لطلب مساعدة في الوصول لأحد المسئولين بإحدى القنوات التليفزيونية.

وأكد "قطب" ضرورة نشر روح التعاون والإيجابية داخل الوزارة بدلًا من الإصرار على الاستمرار في إثارة الأزمات والهجوم على زملاء المهنة والإضرار بمنظومة الإعلام في مصر.

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