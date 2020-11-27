«المالية» تطالب بـ30 مليون جنيه تعويضًا للجمارك فى قضية تهريب أدوية للخارج

طلب زير المالية اتخاذ إجراءات تحقیق وتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من يسفر عنه التحقيق بشأن واقعة فى قضية تهريب بضائع ممنوعة لصنف أدوية بشرية بعدد 63 صنفًا إلى خارج البلاد غير مقر عنها بالمستندات المقدمة للجمارك، وذلك بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة، مع المطالبة بالالتزام بأداء مبلغ 30 مليون جنيه مصرى، قيمة التعويض المستحق للجمارك، بواقع مثلى القيمة لكون الأصناف ممنوعة، مع مصادرة المضبوطات.وأحالت النيابة العامة،7 مسئولين بجمرك سوسدي بمدينة 6 أكتوبر وبشركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد" للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، لحصولهم بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم هى تصدير 63 صنف دواء " ثلاثة وستين صنف دواء" لإحدى الدول العربية.وجاء في قرار الإحالة الذي أعدته نيابة الأموال العامة العليا، في القضية رقم 145 لسنة 2020 جنایات أموال عامة عليا، أن المتهمين "محمد. ر"، 46 سنة، فني تصدير "سيد"، و"علي. س"، 42 سنة، إخصائي تصدير، و"هشام. ع", 55 سنة، مدير إدارة الحركة بجمرك سوسدى بمدينة 6 أكتوبر، و"مجدى.ط"، 44 سنة، مأمور حركة جمرك الوارد بجمرك 6 أكتوبر حاليًا وسابقًا مأمور حركة بجمرك سوسدي بمدينة 6 أكتوبر، و"هاني. ش"، 43 سنة، مأمور حركة جمرك سوسدي بمدينة 6 أكتوبر، و"محمد.س"، 42 سنة، مأمور جمارك مدير تعريفة بجمرك سوسيدي البري بمدينة 6 أكتوبر، و" حازم. أ"، 41 سنة، مأمور جمرك مدير تعريفة بجمرك سوسدي البري بمدينة 6 أكتوبر، و"يوسف. ف"،43 سنة، مستخلص جمركي، و"منذر.ع"، 49 سنة، عراقي الجنسية.وجاء في أقوال مفتش الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن تحرياته توصلت إلى اتفاق المتهمين على تجميع العقاقير الطبية من السوق المحلي لتهريبها خارج الجمهورية وبيعها بقصد التربح منها إذ قام المتهم التاسع بشراء منتجات شركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، بعضها باسم شركة خيرات الخليج للتجارة العامة بإحدى الدول العربية والبعض الآخر باسم شركة الحكم للتخزين والتجارة العامة بدولة عربية أخرى.وعقب دفعه القيمة المالية الكاملة لتلك المنتجات أعد المتهمان الأول والثانى المختصان بالتعامل على المنتجات التي تصدر للخارج فواتير البيع أثبتا فيها على خلاف الحقيقة تولى الشركة جهة عملهما إتمام تصديرها للخارج عن طريق ست شحنات تصديرية وتحريرهما الخطابات الموجهة للإدارة المركزية للشئون الصيدلية للموافقة على التصدير واعتمادها.