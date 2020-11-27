إحالة 4 أشقاء متهمين بهتك عرض موظف بالعمرانية للجنايات

- أقوال المجني عليه

- أقوال الشهود

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة، 4 أشقاء إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بهتك عرض موظف وتجريده من ملابسه وألبسوه قميص نوم حريمي وتصويره بالعمرانية.وكشف قرار الإحالة الذي أعدته نيابة جنوب الجيزة الكلية بإشراف المستشار يحيى فريد الزارع ألمحام العام الأول، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة إبراهيم ج ۲۲ سنة عامل وأحمد ج 27سنة، فني تبريد وتكييف، وياسر ج 37 سنة مندوب تحصيل، ومحمد.ج 27 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة بأنهم في يوم 27 سبتمبر، بدائرة قسم العمرانية محافظة الجيزة، هتكوا عرض المجني عليه "محمود.م" - بالقوة بأن أشهر الأول بوجهه سلاح أبيض "سكين"، مهددا به إياه للانصياع لأوامرهم وجردوه جميعا من ملابسه كاشفين عورته وألبسوه قميص نوم حريمي تمهيدا لارتكابهم جريمتهم.وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين حجزوا المجني عليه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وعذبوه بأن أشهر الأول أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص" سوط " وأنهال عليه جلدا بها فأحدث إصاباته التي أبانها التقرير الطبي المرفق حال تواجد باقي المتهمين رفقته على مسرح الواقعة للشد من أزره على النحو الثابت بالتحقيقات.وتابع قرار الإحالة إن المتهمين اغتصبوه بالقوة والتهديد من المجني عليه سندات مثبتة لحالة قانونية "تسع إيصالات أمانة، إقرارين" بأن تكالبوا عليه على النحو الوارد بوصف الاتهامين السابقين وأستوقعوه على تلك السندات.وأشار قرار الإحالة أنهم استخدموا حساب خاص بالمجني عليه على الشبكة المعلوماتية "تطبيق الواتس آب" بهدف ارتكاب جريمتهم، وتعدوا على القيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بأن نشروا له على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الشبكة المعلوماتية الدولية مقاطع مصورة أتيح للغير مطالعتها تضمنت خدشا للحياء العام.وجاء في أقوال المجني عليه "محمود. س" 43 سنه موظف، بأنه تربطه علاقة عاطفية بشقيقة المتهمين من عملها رفقته بغضون عام ۲۰۱۸ وتقابلا سويا أكثر من مرة خارج العمل.وأضاف بمهاتفتها له، حيث طلبت منه خلاله حضوره لمسكنها لمعاشرتها جنسيا فتوجه إليها وعقب مكوثهما سويا لبرهة من الوقت حضر شقيقها "المتهم الأول" وطرق الباب، فاختبأ هو أسفل سرير النوم وفتحت هي لشقيقها الذي دلف وارتاب في أمرها فقام بتفتيش المكان حتى عثر عليه فأشهر بوجهه سلاح أبيض وهدده به وهاتف أشقاءه وانتظر حتى حضورهم وأستل المتهم الأول سوط وانهال عليهما ضربا به حال تواجد باقي المتهمين وأحدثوا إصاباته وأكرهوه على التوقيع على عدد عشرة سندات مثبتة لحالة قانونية وإقرارين وحسروا عنه ملابسه وكشفوا عورته وأجبروه على ارتداء قميص نوم حريمي والتقطوا له عدة مقاطع بذلك الرداء وقاموا بإرسالها باستخدام تطبيق الواتس أب إلى زملائه بالعمل وبعض الأشخاص من بلدته.كما شهدت المجني عليها والتي تبلغ من العمر ٣٢ سنة، ربة منزل بذات مضمون المجني عليه.كما جاء بأقوال احد الشهود "زميل المجني عليه" في العمل بأنه أثناء تواجده بالعمل ورد إليه عبر تطبيق الواتس أب من خلال مجموعه مشترك فيها مقطع مرئي طالعه فتبين ظهور المجني عليه به عاريا من ملابسه الداخلية ويكشف عن عورته بأحداثه، ومصاب بإصابات جسيمة مرتديا قميص نوم حريمي فحاول التواصل معه فلم يجبه الأخير.