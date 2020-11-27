الصحة النمساوية: حالة الإغلاق أدت إلى تراجع طفيف فى إصابات كورونا

أكد ردولف أنشوبير، وزير الصحة النمساوي، أن إجراءات الإغلاق الحالية في البلاد والتي تستمر حتى 7 ديسمبر المقبل أدت فقط إلى تراجع طفيف فى الإصابات الجديدة بوباء كورونا والتى بلغت قرابة 5 آلاف حالة، أمس الخميس.وقال أنشوبير، في مؤتمر صحفي له اليوم، إن الإصابات الجديدة يجب أن تنخفض أكثر بكثير في الأيام القليلة المقبلة بعدما أدت إلى اختناقات في المستشفيات، وبخاصة فى أسِرة العناية المركزة، مشددًا على أهمية الاستمرار في الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.وأضاف الوزير أن متوسط أعمار المرضى في وحدات العناية المركزة أصبح أقل من السابق، مشيرًا إلى بيانات صادرة عن مستشفى فيينا العام تؤكد أن معظم المرضى تتراوح أعمارهم بين 50 و60 عامًا، وهناك أكبر مريض في العناية المركزة يبلغ من العمر 68 عامًا وأصغر مريض في العناية المركزة يبلغ 19 عامًا.وأوضح الوزير أنه من الممكن أن نحظى بعيد الميلاد بشكل جيد نسبيًا في الأسابيع القليلة المقبلة، إذا كان هناك جهد مشترك من أجل احتواء الإصابات الجديدة.وأضاف أنشوبير أنه لا تزال هناك فرصة للسيطرة على الأزمة وتجنب وقوع كارثة وتجنب الفرز في وحدات العناية المركزة.