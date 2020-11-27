«التحفيل بشياكة».. توقعات صلاح عبدالله لمباراة القرن (فيديو)

كشف الفنان صلاح عبدالله عن توقعاته لمباراة الأهلي والزمالك، قائلًا: "الزمالك هيكسب الأهلي، في فترة كنت بقول الأهلي كعبه عالي على الزمالك، وكنت بكتب كده عندي على مواقع التواصل الاجتماعي، وكنت بكتب شعر كمان، لكن لاعيبة الزمالك مبقتش تخاف من الأهلي".وأضاف في فيديو خاص لـ"الدستور" قائلا: "في النهاية أنا في غاية السعادة أن فريقي الأهلي والزمالك في النهائي من مصر، وأتمنى أن الماتش يبقى حلو، والروح الرياضية تنتشر خاصة بين اللاعبين، لأن ده بينعكس على الجمهور، والتحفيل بين الجمهورين يكون بأدب وشياكة".يشار إلى أن الفنان صلاح عبدالله معروف بانتمائه لنادي الزمالك في التشجيع، وتقام مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي بين الأهلي والزمالك، لأول مرة في التاريخ يلتقي الفريقان على نهائي هذه البطولة.