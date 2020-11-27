كندا: إصابات كورونا تصل إلى 356 ألفا و650 والوفيات 11818

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا إلى 356 ألفا و650 حالة، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد وصلت إلى 11818، وبلغ عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 285 ألفا و672 حتى صباح الجمعة.وأعلنت كندا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل 43 أسبوعا.