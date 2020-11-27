«ولا في الأوهام».. أحدث عروض مسرح مصر الليلة

يعرض مساء اليوم، الجمعة، أحدث عروض مسرح مصر بعنوان "ولا في الأوهام" على شاشة قناة mbc مصر، في تمام الساعة الثامنة مساء.وتدور أحداث مسرحية "ولا في الأوهام" حول تورط أحد الأشخاص في جريمة قتل ويسعى فريق من الشرطة لكشف القاتل بصورة كوميدية ساخرة، مما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم على ربيع، ومصطفى خاطر، ودينا محسن «ويزو»، ومحمد أسامة «أس أس»، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.