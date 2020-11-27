غرامة تصل لـ50 ألف ريال.. قرارات ثورية فى صالح نساء السعودية

جائحة كورونا

لجنة المرأة

تواصل المملكة العربية السعودية قراراتها لصالح النساء، فقررت النيابة العامة مؤخرًا، أن تصل غرامة من يمارس العنف ضد المرأة أو الإساءة لها إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل لعام، في خطوة جديدة لمناصرة المرأة داخل المملكة.في ظل جائحة كورونا أكدت المملكة أنها تتخذ تدابير وخطوات متنوعة لإشراك المرأة في اتخاذ القرار بشأن الاستجابة والتعافى، إما من خلال دورها المتزايد في المؤسسات الخاصة حيث تمثل النساء 25% من الأعضاء المؤسسين للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ومجالس البنوك والغرف التجارية أو من خلال الجمعيات الخيرية التى أسستها وتديرها النساء.حرصت المملكة العربية السعودية على مشاركة المرأة الفعالة من خلال الاهتمام بترؤس المملكة لجنة المرأة بجامعة الدول العربية، وتمثيل الدول العربية في لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة من أجل النهوض بالمرأة العربية وتمكينها في مختلف مجالات الحياة.مجلس الشورىوبدأت مسيرة انضمام المرأة لمجلس الشورى أيضًا من قِبل خادم المملكة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، من خلال اشتراك المرأة في المجلس، ابتداء من دورته السادسة عام 2011م خلال افتتاحه أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة للمجلس، لتشارك في صنع القرار الوطنى، وذلك لتعزيز مكانة المرأة داخل المجتمع وتطوير مهاراتها.