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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

السيسى يتفقد معدلات الإنجاز بمشروعات تطوير الطرق في القاهرة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:38 م
السيسي
السيسي
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تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، سير العمل ومعدلات الانجاز في بعض المواقع الخاصة بمشروعات تطوير شبكة الطرق والمرافق بالقاهرة، بما في ذلك عدد من المحاور الرئيسية بشرق العاصمة، ومنها محور صلاح سالم الممتد إلى الكلية الحربية ومنطقة مطار القاهرة وجسر السويس، مرورًا بمحور الدائري الذي يربط تلك المنطقة بطريق القاهرة السويس، ومدينة القاهرة الجديدة".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أطلع على تفاصيل الخطوات التنفيذية والانشائية بتلك المواقع من المشرفين الهندسيين، موجهًًا بإنشاء أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية للطرق لتحقيق انسيابية الحركة، وكذلك لاستيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة لتنقل المواطنين.

كما وجه الرئيس السيسي، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالبدء الفوري في إنشاء التجمع السكني "أهالينا ٣" امتدادا لسلسلة تجمعات "أهالينا" السكنية التي تم انشاؤها، وذلك لتوفير سكن لائق ومكتمل المرافق والخدمات الحديثة للمواطنين من أهالي المناطق العشوائية، وذات الظروف المعيشية الصعبة الجاري تطويرها في محيط شبكة المحاور والطرق الجديدة ولتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

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