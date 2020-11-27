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تقارير ومتابعات

هاشتاج #السادسة يا الزمالك يتصدر تويتر

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:33 م
جريدة الدستور
نوران إمام
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دشن عدد كبير من جمهور نادي الزمالك هاشتاج بعنوان "السادسة يا زمالك" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لدعم الفريق قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي، فيما جاءت التغريدات محفزة لأبطال القلعة البيضاء وأصبح الهاشتاج ضمن قائمة الأكثر تداولًا في الساعات الاخيرة.

وغرد حسام ناصر على هاشتاج "السادسة يا زمالك" مدونًا: " يارب عدي اليوم ده ع خير ونكون مجبورين الخاطر فيه".

نشرت أية عبد الماجد إحدى رواد "تويتر" صورة لأبطال نادي الزمالك عبر حسابها الشخصي وكتبت:"دعوا السهم ينطلق... قوة ثم يعود إلى ميت عقبة بالنجمة السادسة...التي طال انتظارها".

وغرد حساب يحمل اسم السيد عبدالرازق"قائلًا:"كل ما المباراة تقرب كل ما القلق والتوتر يزيد انصرنا يا الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين".

وبطريقة ساخرة علق سامي النصر على الهاشتاج، داعيا بفوز نادي الزمالك على خصمه وكتب: ياعني لو خسرنا نخسر على ايد نادي الأهلي؟، جايين الليلة ورا اسم نادينا رافعين راية الأبيض في كل مكان العبوا برجولة حاربوا علي البطولة احنا اسياد افريقيا من زماااااااان".

وغردت إيمان العلوى بطريقة ساخره وهي إحدى جمهور النادي الابيض عبر موقع "تويتر" داعية بفوز نادي الزمالك وكتبت" السادسة يارب...عشان لو خسرنا هيبقى شكلنا وحش أوى ومش هعرف أمشي في الشارع من تاني".

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