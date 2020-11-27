الأرصاد: طقس الغد لطيف نهارًا بارد ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 14

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس نهار غد السبت لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة على السواحل الشمالية، ومعتدلًا على جنوب سيناء والرياح النشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، ولطيفًا على شمال الصعيد معتدلًا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.كما يتوقع الخبراء أن يسود ليل غد طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (كفر الشيخ - البحيرة – الدقهلية)، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - رشيد - السلوم - بلطيم)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).ومن المتوقع أن تكون حالة البحرالمتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.العظمى الصغرىالقاهرة 20 14الإسكندرية 22 14وادي النطرون 20 15طنطا 20 14شبين الكوم 20 14دمنهور 21 15بلطيم 21 15مطروح 20 12السلوم 20 11سيوة 21 10بورسعيد 20 15دمياط 20 15الزقازيق 21 14المنصورة 20 13الإسماعيلية 22 13السويس 21 14العريش 21 13رفح 20 12رأس سدر 22 14نخل 19 08نويبع 22 18طابا 19 15كاترين 16 07الطور 24 15شرم الشيخ 25 18الغردقة 25 17مرسى علم 24 18الفيوم 22 11بنى سويف 22 11المنيا 22 10أسيوط 23 10سوهاج 24 11قنا 24 11الأقصر 24 11أسوان 25 12إدفو 25 12أبوسمبل 23 13الوادى الجديد 23 10شلاتين 28 17أبو رماد 27 18حلايب 26 18رأس حدربة 27 19