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مصر

الأرصاد: طقس الغد لطيف نهارًا بارد ليلًا.. والصغرى بالقاهرة 14

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:49 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس نهار غد السبت لطيفًا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة على السواحل الشمالية، ومعتدلًا على جنوب سيناء والرياح النشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، ولطيفًا على شمال الصعيد معتدلًا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

كما يتوقع الخبراء أن يسود ليل غد طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (كفر الشيخ - البحيرة – الدقهلية)، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - رشيد - السلوم - بلطيم)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

ومن المتوقع أن تكون حالة البحرالمتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 20 14
الإسكندرية 22 14
وادي النطرون 20 15
طنطا 20 14
شبين الكوم 20 14
دمنهور 21 15
بلطيم 21 15
مطروح 20 12
السلوم 20 11
سيوة 21 10
بورسعيد 20 15
دمياط 20 15
الزقازيق 21 14
المنصورة 20 13
الإسماعيلية 22 13
السويس 21 14
العريش 21 13
رفح 20 12
رأس سدر 22 14
نخل 19 08
نويبع 22 18
طابا 19 15
كاترين 16 07
الطور 24 15
شرم الشيخ 25 18
الغردقة 25 17
مرسى علم 24 18
الفيوم 22 11
بنى سويف 22 11
المنيا 22 10
أسيوط 23 10
سوهاج 24 11
قنا 24 11
الأقصر 24 11
أسوان 25 12
إدفو 25 12
أبوسمبل 23 13
الوادى الجديد 23 10
شلاتين 28 17
أبو رماد 27 18
حلايب 26 18
رأس حدربة 27 19

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