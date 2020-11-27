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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

عظيمات مصر.. ماذا قدم السيسى للمرأة؟ (فيديو)

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:52 م
السيسي
السيسي
سمر عبدالله
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كان للمرأة في مصر منذ 100 عام دور وطني عظيم، وهو ما حدث أيضًا في 2012 و2013، حيث تحركت المرأة المصرية دون استدعاء للحفاظ على هوية مصر، فكل سيدة مصرية تقوم بتقوية الروابط في مجتمعها بنشر المحبة بين الناس.

وقدّم الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات كثيرة للمرأة لعل أبرزها، تقديم قروض لـ313 ألف مشروع متناهي الصغر للسيدات، ونجحت الدولة في تسديد 99 بالمئة من هذه القروض، حيث أكد الرئيس أن الدولة حين عملت مشاريع للمصريات كانت أكثر نجاحًا من الرجل.

ومن ضمن الأشياء التي قدمّها الرئيس السيسي للأسر، استفادة 3.6 مليون أسرة من معاش تكافل وكرامة، بإجمالي 15 مليون مواطن، كما قدّمت الدولة مبادرة "صحة المرأة" التي وقعت الكشف على 9.5 مليون امرأة مصرية كمرحلة أولى، ومبادرة بهية للكشف عن مليون ونصف المليون سيدة لفحصهن وبيان ما إذا كن يعانين من ورم سرطاني أم لا.

اتضح دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة بوجود 8 وزيرات في الحكومة، بنسبة 24% من الوزراء، فدومًا ما يردد الرئيس أن المرأة هي نصف المجتمع، فهي زوجة وشقيقة والابنة، حيث يتعين على الدولة أن تهتم بالمرأة لضمان إصلاح المجتمع.

ولم يخلُ خطاب للرئيس عبد الفتاح السيسي دون توجيه التحية بصفة خاصة لسيدات مصر، الذي يصفهن بـ"بنات وسيدات النيل"، "صانعات السعادة"، "عظيمات مصر".

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