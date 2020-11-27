كارول سماحة: اللبنانيون يعرفوني كممثلة أكثر مني كمطربة (فيديو)

كشفت الفنانة كارول سماحة عن أنها معروفة في لبنان كممثلة أكثر منها مطربة؛ لأنها بدأت حياتها الفنية من خلال مسرح الرحباني، الذي تأسست فيه كفنانة، وقدمت عددا كبيرا من المسرحيات قبل احتراف الغناء.ولفتت "كارول" إلى أن مخرج فيلمها "بالصدفة" باسم خريستو يعرف ذلك جيدا، ولذلك رشحها لبطولة الفيلم، مشيرة إلى أنها كانت تقصد الظهور بلوك بعيد تمامًا عن الشخصية التي يعرفها الناس عنها ويشاهدونها فيها.يشار إلى أن كارول سماحة شاركت في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدور الـ36 بفيلم "بالصدفة" ضمن المسابقة الرسمية، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة، والتي تحمل اسم فاتن حمامة، وهذا الفيلم هو الأول في مسيرتها الفنية، وتسلمت كارول الجائزة بنفسها، وقالت إنها أهم جائزة حصلت عليها في مسيرتها الفنية.