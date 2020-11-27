رانيا منصور تدعم الزمالك في نهائي إفريقيا: «هيفوز 2 /صفر»

رشحت الفنانة رانيا منصور نادي الزمالك للفوز على الأهلي في نهائي القرن، وذلك في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي.وقالت رانيا لـ«الدستور» إن الزمالك سوف يفوز اليوم بنتيجة 2/ صفر ليحصل على اللقب السادس في تاريخه.يلتقى عملاقا القاهرة الزمالك والأهلى، فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولى فى ختام بطولة دورى الأبطال 2019 -2020، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يجمع فيها نهائى دورى الأبطال بين فريقين من مصر، الفائز سيكون الخامس عشر من أرض الفراعنة بالبطولة، وبفارق تسعة ألقاب عن أى دولة أفريقية أخرى.