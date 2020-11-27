البابا تواضروس الثانى يستقبل مسئولى قناة سات 7

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة المهندس ماجد منير والأستاذ شريف وهبة والأستاذ أمجد سمير والأستاذة ماري جوزيف مسئولي قناة سات 7.يأتي هذا اللقاء للتعارف ولبحث إمكانية التعاون بين الكنيسة القبطية والقناة.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الميلاد المجيد، الأربعاء، وذلك لمدة 43 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد.وصوم الميلاد هو صوم من الدرجة الثانية، والتي تسمح فيه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتناول الأسماك، على خلاف الصوم الكبير، والذي يعد من أصوام الدرجة الأولى، والذي لا تسمح فيه الكنيسة بتناول الأسماك.