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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران: أكثر من 14 ألف إصابة و406 وفيات جديدة بكورونا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:43 م
الصحة الإيرانية
الصحة الإيرانية
وكالات
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران، أنه تم تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة و406 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية في البلاد.

وقالت سيما سادات لاري في مؤتمرها الصحفي اليوم الجمعة، إن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس في إيران منذ يوم أمس لغاية ظهر اليوم الجمعة، بلغ 14 ألفا و51 شخصا؛ وبذلك فإن إجمالي الإصابات بالفيروس على صعيد البلاد بلغ 922 ألفا و397 حالة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأضافت أنه تم تسجيل 206 وفيات ليصل إجمالي عدد المتوفين من جراء هذا المرض داخل البلاد إلى 47 ألفا و95 شخصا.

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