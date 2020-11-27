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فن

تامر حسني: «زمالك أو أهلي يعني مصر ومش منطقي نحس إن فيه حرب»

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 08:29 م
تامر حسني
تامر حسني
محمد مجدي
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تحدث الفنان تامر حسني عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب تامر حسني، عبر حسابه بـ«فيسبوك»: «زمالك أو أهلى يعنى مصر، والدنيا كلها بتتفرج النهارده على أولاد مصر، وبعون الله هنرفع رأس مصر لأن النتيجة أيًا كانت فهى مصرية».

وتابع: «رأيى الشخصى المُتواضع، مهما اتكلمنا كلنا فى الروح الرياضية الجميلة فى كرة القدم مش هيكون كلامنا مؤثر زى أصحاب الرياضة نفسها، يعنى لو صداقتهم الطيبة تبان فى العلن من خلال بوستات فيها سلام بين اللاعبين، هتخليهم ينقلوا الروح السلمية دى للناس ولكُل الجماهير، ولو أثناء المباراة حد خبط حد يعتذر له ويطّمن عليه، الناس فورًا هتفرح بالروح دى والروح دى هتنتقل للبيوت وللجماهير ومش هيكون فى أى نزاعات، ولو المباراة خلصت وكل لاعب جرى حضن لاعب من الفريق التانى فعلًا هيخلوا الناس فى البيوت وكل مكان فى نفس حالة السلم اللى هيصدروها، حتى لو إدارة كل نادى ألزمت كل فريق بالروح دى إجبارى لأن ولادنا يستاهلوا إنهم مايكرهوش بعض ولا يتخانقوا بسبب رياضة المفروض إنها بتجمع الناس».

واختتم: «مش منطقى برضو كل ماتش الناس تحس إن فيه حرب هتحصل!! وبين مين!! أهم وأعرق الأندية المصرية اللى مشرفينا فى كل الدنيا، يا رب كل الخير ليهم ولأولادنا وللجماهير العظيمة المخلصة».

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