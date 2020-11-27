اعترافات الجزار المتهم بقتل صديقه بالجيزة: «كنت مديون بـ70 ألف»

أقر جزار متهم بقتل مسن يعمل في مجال بيع اللحوم، بأنه قرر التخلص منه، لعجزه عن سداد مبلغ 70 ألف جنيه للمجنى عليه، ومطالبة القتيل له بدفع النقود، واستدرجه إلى شقته بحجة تسليمه المبلغ المالى، ثم انهال عليه بسلاح أبيض، وقطع جثته ووضعها في جوالين تمهيدا للتخلص منها.أشار المتهم خلال اعترافاته إلى أنه بحث عن أحد العقارات بباب مفتوح، ووضع الجوالين بمدخله وفر هاربا، وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة.كان قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، قد كشف عن غموض العثور على جثة بمدخل عقار داخل جوالين بالجيزة، وتبين أن جزارًا وراء ارتكاب الواقعة لعجزه عن سداد ديونه للمجنى عليه.تلقى قسم الجيزة بلاغًا بالعثور على جثة بمدخل عقار بدائرة القسم لشخص مجهول فى العقد السادس من العمر موضوعه داخل جوالين.وعلى الفور تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت تحرياته إلى تحديد شخصية المجنى عليه 68 سنة جزار مُقيم المنيب دائرة القسم، وأن وراء ارتكاب الواقعة جزار 41 سنة مُقيم بمنطقة الخرطة الجديدة دائرة القسم.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع تم ضبطه.وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة، وقرر أنه نظرًا لكونه مدينًا للمجنى عليه بمبلغ مالي ومداومة الأخير على مطالبته بسداد ذلك الدين عقد العزم على التخلص منه بقتله.وأضاف المتهم أنه فى سبيل تنفيذ مُخططه قام باستدراج المجنى عليه بتاريخ أمس إلى شقة خاصة به "كائنة بعقار بمنطقة الخرطة الجديدة دائرة القسم" بزعم رد المبلغ المالى له، ولدى وصوله باغته بالتعدى عليه بالضرب على رأسه بحجر وكذا بسلاح أبيض "ساطور" عدة مرات فأحدث إصابته التى أودت بحياته واستولى منه على هاتفه المحمول وقام بوضع جثته داخل الجوالين وفى صباح اليوم قام بالتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور.وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.