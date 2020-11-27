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الجمعة 27 نوفمبر 2020 الموافق 12 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء الجلسة النيابية لمناقشة رسالة رئيس لبنان حول التدقيق الجنائى

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 04:03 م
نبيه بري
نبيه بري
وكالات
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بدأت بعد ظهر اليوم الجمعة، الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية
اللبنانية، العماد ميشال عون، حول التدقيق الجنائي المحاسبي.

وبدأت الجلسة برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وحضور عدد من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، وتغيب عنها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون قد وجه الثلاثاء الماضي رسالة إلى المجلس النيابي بواسطة رئيس المجلس نبيه بري، دعاهم فيها إلى التعاون مع السلطة الإجرائية من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان.

كان رئيس المجلس النيابي قد دعا إلى عقد الجلسة العامة ظهر اليوم الجمعة في قصر الاونيسكو، لمناقشة مضمون رسالة عون.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 21 يوليو الماضي على الاستعانة بشركة "الفاريس ومارسال" للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان.

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