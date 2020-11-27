لقاء سويدان وعماد كمال يطلقان «أهلاوي وبس» (فيديو)

أطلقت كل من الفنانة لقاء سويدان والمطرب عماد كمال أغنية جديدة تحمل اسم "أهلاوي وبس" على طريقة الدويتو، وتم طرحها على طريقة الفيديو كليب، حيث استعانا بمشاهد من تشجيع الجمهور الأهلي في الاستاد، بالإضافة لمشاهد لهما وهما يسجلان الأغنية في الاستديو.وقالت لقاء سويدان إن صناع الأغنية تحدثوا معها من أجل أن تشاركهم في تقديم الأغنية وهو ما وافقت عليه على الفور نظرًا لأنها أهلاوية صميمة من زمان، حسب وصفها، واتفقوا على تصويرها بشكل بسيط داخل الاستديو، وتمنت أن تنال الأغنية إعجاب جمهور الأهلي، وهي من كلمات عبدالمنعم طه، وألحان وليد الحسيني، وتوزيع حمادة الحسيني، وإخراج خالد نورالدين.وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: "لآخر يوم في العمر مش هنبطل تشجيع الأهلي نادي القرن والأهلي فوق الجميع على الحلوة معاه وعلى المرة معاه ولآخر الدنيا تملي وراه دوري وكاس إفريقيا يا ناس حبنا للأهلي تاريخ وأساس".