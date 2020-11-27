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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح 5 مساجد جديدة في البحيرة بتكلفة 9.4 مليون جنيه

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:49 م
افتتاح 5 مساجد بالبحيرة
افتتاح 5 مساجد بالبحيرة
البحيرة معوض هويدى
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أشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

وأشار محافظ البحيرة إلى أنه تم خلال عام واحد بناء وافتتاح ١٣٩ مسجدا تجاوزت تكلفتها ٢٠٠ مليون جنيه فى طفرة كبيرة لتضاف إلى إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة، ليصبح إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة ١٣٨٤٣ مسجدا، لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وصرح الدكتور محمد العريني، مدير مديرية الأوقاف بالبحيرة، بأنه تم اليوم الجمعة افتتاح وأداء الصلاة بعدد 5 مساجد بنطاق مراكز "دمنهور، أبوالمطامير، إيتاي البارود، كفر الدوار"، وهى مساجد حكومية تابعة لوزارة الأوقاف تم تجديدها بالجهود الذاتية وبإشراف الوزارة، بتكلفة إجمالية بلغت 9 ملايين و400 ألف جنيه، وهى: مسجد عبدالله الصابر بقرية شرنوب مرکز دمنهور، على مساحة 350 مترا وبتكلفة إجمالية 2 مليون و300 ألف جنيه، ومسجد الشبكي بقرية الشبكي- زاوية غزال- مركز دمنهور، على مساحة 400 متر وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

كما تم بناء مسجد السلام البحرى بقرية العزة شمال التحرير- أبو المطامير على مساحة 450 مترا وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، ومسجد الرحمة بعزبة أبوعلى الإبراهيمية، إیتای البارود، على مساحة 220 مترا وبتكلفة إجمالية مليون و100 ألف جنيه، ومسجد شبل بخط علی ماهر (الخط الوسطانی) بمركز كفر الدوار، على مساحة 450 مترا وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

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