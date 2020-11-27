هاشتاج #التاسعة يا أهلي يتصدر «تويتر».. ومغردون: سنفعلها

دشن عدد كبير من جمهور النادي الأهلى هاشتاج بعنوان "التاسعة يا أهلى" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لدعم الفريق قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام نادى الزمالك، فيما جاءت التغريدات محفزة لأبطال نادي القرن وأصبح الهاشتاج ضمن قائمة الأكثر تداولًا في الساعات الأخيرة.وغرد محمد شحتة في منشور معبرًا عن دعمه للأهلي وكتب:"من أجل تاريخنا...من أجل ذكريات مستقبلنا...قاتلوا من أجل الكيان".وقال عبدالله سعيد، أحد رواد موقع التدوينات القصيرة في تدوينة:" افعلوها مرة أخري كما فعلها الأساطير من قبلكم"."بالدم بالروح أفريقيا مش هتروح" بتلك العبارات القصيرة غردت سامية العدلي، معبرة عن رغبتها بفوز الأهلي للمرة التاسعة بكأس أبطال أفريقيا.وكتبت رشا اليسري في تدوينة داعمة نادى الأهلي ورموزه: "فرحونا والعبوا بروح الفانلة الحمرا...فرحوا الخطيب ومؤمن... اثبتوا للكل أن التعاقد مع موسيماني كان أحد أنجح صفقات الأهلي...انتوا قدها وإحنا واثقين فيكم ".وبطريقة ساخرة علق أحمد مكاوي عبر "تويتر" قائلًا:"إحنا هناخد التاسعة وهنبقى أبطال أفريقيا عشان إحنا 90 مليون إلا اتنين تلاته كده وطبيعي مش هنزعل الـ90 مليون عشان خاطر 3، وكمان إحنا أولى بالكاس على الأقل بنحضر الماتشات واتوبيساتنا مش عطلانة ورجالتنا أسود في الملعب".