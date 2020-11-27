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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

17 حالة وفاة و302 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 04:14 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 5،857 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 302 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 356 ألفا و691 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 407 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 345 ألفا و622.

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