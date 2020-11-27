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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تأمل في الانتصار على وباء كورونا بحلول صيف 2021

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:40 م
سباستيان كورتس
سباستيان كورتس
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أعرب المستشار النمساوي سباستيان كورتس عن أمله فى تحقيق الانتصار الكامل على وباء كورونا بحلول صيف العام المقبل 2021 ومن ثم العودة إلى الحياة الطبيعية فى النمسا وجميع دول العالم.

وقال كورتس، في مؤتمر بالفيديو اليوم الجمعة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن جميع الولايات النمساوية ستجري اختبارات جماعية قبل حلول عيد الميلاد، مضيفًا بالقول "نرى الضوء في نهاية النفق".

وتوقع كورتس قطع خطوات تدريجية نحو العودة إلى الحياة الطبيعية من شهر لآخر مع انتشار إعطاء التطعيمات، مشيرًا إلى أنه بحلول الصيف سوف يتم تطعيم نسبة عالية من السكان بحيث يمكن إعلان انتهاء الوباء.

وشكر كورتس المفوضية الأوروبية على إبرام صفقات شراء اللقاحات، مشيرًا إلى أن النمسا يحق لها الحصول على 2% من لقاحات الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبها، قالت رئيسة المفوضية الاوروبية عبر الفيديو إنه لا تزال أمامنا مرحلة صعبة ولكن نثق في قدرتنا على هزيمة الفيروس.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي سوف يقوم بتوفير ملياري جرعة من اللقاحات، حيث أن التطعيمات ستجرى بواقع مرتين لكل فرد.

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