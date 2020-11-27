1631 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

أعلنت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم الجمعة، تسجيل 1631 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 425 ألفا و918 حالة.وقالت وزارة الصحة ـ في بيان نقلته صحيفة "فلبين ستار" المحلية على موقعها الإلكتروني ـ إنه تم تسجيل 387 ألفا و616 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة الشفاء من الفيروس التاجي بلغت حتى الآن 91% من إجمالي الحالات، فيما ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 8255 حالة بعد تسجيل 46 حالة وفاة جديدة.