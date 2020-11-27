رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 27 نوفمبر 2020 الموافق 12 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1631 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:37 م
كورونا في الفلبين
كورونا في الفلبين
ا ش ا
طباعة
أعلنت السلطات الصحية في الفلبين، اليوم الجمعة، تسجيل 1631 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال 24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 425 ألفا و918 حالة.

وقالت وزارة الصحة ـ في بيان نقلته صحيفة "فلبين ستار" المحلية على موقعها الإلكتروني ـ إنه تم تسجيل 387 ألفا و616 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة الشفاء من الفيروس التاجي بلغت حتى الآن 91% من إجمالي الحالات، فيما ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 8255 حالة بعد تسجيل 46 حالة وفاة جديدة.

موضوعات متعلقة

غزيرة ورعدية بالإسكندرية.. خريطة سقوط الأمطار خلال 6 أيام

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020

لتوفير 1.5 مليار دولار.. خطة «البترول» لتحقيق الاكتفاء الذاتى

انطلاق 3 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» اليوم

الصور

image description

20 مليون جنيه تكلفة 3 مساجد افتتحها وزير الأوقاف فى دمياط

image description

محافظ أسيوط: بدء رصف طرق بعض القرى بالمحافظة

image description

محافظ أسيوط: تكثيف الحملات التموينية على المحلات لحماية المستهلكين

image description

20 صورة من زيارة وزيرا الأوقاف والهجرة لدمياط.. افتتاح مساجد ولقاء مسنين

image description

بالحجاب والكمامات.. وزيرا الأوقاف والهجرة يفتتحان مسجد الرحمة بدمياط

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

نجل «سيدة الإسكندرية» التي ماتت حرقًا: «حق أمي هيرجع»

لأول مرة.. الصحة العالمية تتحدث عن قرب «التخلص من كورونا»

«فى ناس أحق منها».. صاحب عقار يرفض تعليق عبارة «عاش هنا» لشادية

إنفوجراف

image description

نصائح تحميك من النصب فى «الجمعة السوداء»

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

هكذا علقت أنيسة حسونة على إعجاب السيدة الأولى بـ «بدون سابق إنذار»

6.25 مليون دولار أسترالى مزاد للوحة بريت وايتلى

روسيا توافق على إنتاج 100 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك فى» بالهند

بيع لوحة للفنان بانكسى مقابل 170 ألف يورو بهولندا

أيام زمان

«عليك بالقرآن».. كواليس حوار نادر مع البابا شنودة يذاع لأول مرة

قتلت ولم تنتحر وضربة على جمجمتها تكشف السر.. أسرار يرويها سمير صبري لأول مرة عن السندريلا

«تخونوه».. كلمة السر في خلاف ليلى مراد وعبدالحليم حافظ

«الستات قالولي إنت أحلى».. توفيق الحكيم يفتح خبيئة أسراره لـ سمير صبري

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: نظرية الحب
مدحت بشاى
دراما الحنين إلى الماضى
د. محمد عفيفي
مختار.. الفن والوطنية المصرية
جمال طه
تاريخ من العداء لمصر فى قلب حوض النيل
المزيد

الثقافة

الأحد.. افتتاح معرض مراحل للفنان فتحي عفيفي بالتاون هاوس

رئيس «الفنون الشعبية» يفتتح مسرحية «لحظة حب» بالبالون

أمسيات لشعراء أندية أدب البادية بثقافة مطروح

أمسية «بنية الصورة الشعرية نماذج من شعر العامية» بثقافة القليوبية