وفاة رئيس قسم الرمد بمستشفى دسوق في كفرالشيخ بـ كورونا

لقى الدكتور بشير الطباخ، استشاري الرمد ورئيس الرمد بمستشفى دسوق العام بمحافظة كفرالشيخ، مصرعه داخل مستشفى عزل بلطيم، متأثرًا بإصابته بكورونا المستجد.من جانبها، نعت إدارة الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، الدكتور بشير الطباخ، استشاري الرمد ورئيس قسم الرمد بمستشفى دسوق العام، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.وأعلنت مديرية الصحة بالمحافظة تشديدات أكثر في الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس داخل كافة إداراتها الصحية، وكافة المستشفيات والمراكز الطبية والالتزام بكافة قرارات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص هذا الشأن.