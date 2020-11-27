«قومي المرأة» يطلق حملة للتوعية بمناهضة ختان الإناث

يطلق المجلس القومي للمرأة حملته لطرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" في 7 محافظات وهي (بورسعيد- بني سويف –البحيرة- الجيزة –الغربية- المنيا- الدقهلية) وذلك بدءا من غد وحتى 7 ديسمبر المقبل.وتأتي تلك الحملة استكمالا للأنشطة التي ينفذها المجلس القومي للمرأة ضمن حملة الـ 16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة.ويتم تنفيذ حملة طرق الأبواب من خلال فروع المجلس بالمحافظات، لنشر الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الإناث وخلق رفض مجتمعى للثقافات الموروثة والمتعلقة بربط الختان بالدين بالإضافة الى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها، كما تستهدف الحملة دمج مؤسسات الدولة المعنية والقائمين عليها في الحراك المجتمعى الرافض للختان وتنسيق الجهود بينهم، وتعتمد حملة طرق الأبواب على توصيل رسائلها من خلال أعضاء الفروع إلى جانب رائدات المجلس القومي للمرأة.وتتضمن رسائل الحملة توضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة وأنه ليس من العبادات، كما سيتم توضيح رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة، كذلك الأثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.